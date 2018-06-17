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Toltar: Bayramlar, dünyaya barış ve mutluluk getirsin

Dilovası Belediyesi önünde gerçekleşen Kent Bayramlaşması’nda konuşan Başkan Ali Toltar, “Bayramların dünyaya daha çok barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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Ramazan Bayramı Dilovası’nda da birlik ve beraberlik içerisinde kutlandı. Bayramın birinci günü Dilovası Belediyesi önünde gerçekleşen Kent Bayramlaşmasına AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AKP Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve yönetimi, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Turan Güneş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

“BAYRAMLAR MÜSTESNA GÜNLER”

Bayramlaşma töreninde kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Ali Toltar, “Mübarek bayramlarda ilçe halkımızla bir arada olmak bizleri mutlu ediyor. Bayramların dünyaya daha çok barış ve mutluluk getirmesini, akan kanların durmasını temenni ediyorum” dedi. Ardından söz alan Kaymakam Mustafa Asım Alkan, "Bayramlar, huzurla yaşamanın farkına daha çok vardığımız müstesna günlerdir” şeklinde konuştu.

“DAYANIŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİ”

Son olarak konuşan Milletvekili Cemil Yaman, “Birlik, beraberlik ve dayanışmamızın en güzel göstergesi olan bayramlarımızın bir güzel örneğini daha Dilovamızda yaşıyoruz. Herkesin yüzünün güldüğü hoşgörü ve sevginin en güzel anı olan bu bayramlaşmalarımızın ilelebet devam etmesi dileğiyle tüm halkımızın Ramazan Bayramını kutluyorum" dedi.

Bugün 13:14 TSİ - Gündem

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