Haldun Kurubacak: Türk Harb-İş büyük bir aile

Bayramın ilk gününde Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nde gerçekleştirilen bayramlaşma programına Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkez Mali Sekreteri Haldun Kurubacak, Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Turhan Yıldız, sendika yönetimi ve üyeleri katıldı.

“MUTLU OLALIM”

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Turhan Yıldız, “Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Bu mutlu günde güzel insanlara, özel insanlara, vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderelim. Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın. Çok daha güzel günler ve bayramlar yaşamamız dileklerimle, tüm dost ve arkadaşlarımın Ramazan Bayramını tebrik edelim” dedi.

“BÜYÜK AİLENİN PARÇALARIYIZ”

Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkez Mali Sekreteri Haldun Kurubacak ise “Bugün güzel bir gün, bugün Ramazan Bayramımızı idrak etmekteyiz. Bugün burada sendika üyelerimiz ile birlikte bayramlaşmak için bir araya geldik. Türk Harb-İş Sendikası üyeleri büyük bir ailedir. Bizler de bu büyük ailenin birer parçalarıyız. Bu büyük aile her zaman herkese örnek olmuştur” şeklinde konuştu.