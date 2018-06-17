Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen gösteriye okul öğretmen, öğrenci ve velileri geniş katılım gösterdi. İngilizce olarak gösterileri sergileyen öğrenciler, izleyenlerden tam not aldı.
Bugün 13:15 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 13:17 TSİ )
Bilgi Küpü Koleji’nden ‘Drama Day’ gösterisi
Bilgi Küpü Koleji Yabancı Dil Bölümü tarafından ‘Drama Day’ gösterisi gerçekleştirildi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:15 TSİ - Eğitim
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz