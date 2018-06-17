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Bugün 13:15 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 13:17 TSİ )

Bilgi Küpü Koleji’nden ‘Drama Day’ gösterisi

Bilgi Küpü Koleji Yabancı Dil Bölümü tarafından ‘Drama Day’ gösterisi gerçekleştirildi.

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Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen gösteriye okul öğretmen, öğrenci ve velileri geniş katılım gösterdi. İngilizce olarak gösterileri sergileyen öğrenciler, izleyenlerden tam not aldı.

Bugün 13:15 TSİ - Eğitim

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