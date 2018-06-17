Gölcük’te akülü araba yardımı

Değirmendere Topçular Mahallesi Muhtarı Rabia Şentürk, Fatma Subaşı adlı vatandaş ile görüşmesinin ardından Gülcan adlı bir kıza akülü araba yardımında bulundu. Rabia Şentürk, “Vatandaşımız Fatma Subaşı benim mahalleme geleli birkaç gün oldu. Dertleştik, konuştuk ve böyle bir yardım yapmak istediklerini söylediler, ben de öncülük yaptım. Daha sonra Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat ile görüştüm ve kısa süre içerisinde Başkanımız Hasan Bat 17 yaşında bir kız olduğunu, uzun süredir sokağa çıkamadığını söyledi. Akülü arabaya ihtiyacı olduğunu, arkadaşımın da bana dersek olacağını söyledi” dedi.