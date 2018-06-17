Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:22 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:46 TSİ )

Bir köpek vahşeti de İzmit'te yaşandı!

Türkiye Sakarya'nın Sapanca ilçesinde vahşice, 4 ayağı ve kuyruğu kesilerek ölümüne sebep olunan bir köpeğin etkisini üzerinden atamamışken benzer bir olay İzmit'te meydana geldi.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye Sakarya'nın Sapanca ilçesinde vahşice, 4 ayağı ve kuyruğu kesilerek ölümüne sebep olunan bir köpeğin etkisini üzerinden atamamışken benzer bir olay İzmit'te meydana geldi. CHP Kocaeli'nin tanınan isimlerinden Deniz Ertuğrul tarafından Dünya Bankası mevkiinde, bağırsakları dışarıya çıkmış halde kanlar içinde yatarken bulunan köpek yürekleri parçaladı. Ertuğrul tarafından sosyal medya hesabından köpeğin fotoğrafı paylaşıldı. Zabıtaya haber verdiğini belirten Ertuğrul yaklaşık 1 saat içinde gelen ekiplere de ayrıca tepki gösterdi. Hayatını kaybettiği öğrenilen köpeği bu hale getirenlerin kim olduğu henüz öğrenilemedi. Bir aracın köpeğe çarpma ihtimali üzerinde duruluyor.

Deniz Ertuğrul'un paylaşımı:

Bugün 13:22 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Erbakan'cılar, yerel seçimlere girmeye hazırlanıyor mask
Erbakan'cılar, yerel seçimlere girmeye hazırlanıyor
CHP Kocaeli İnce’yi Yalova’da yalnız bırakmadı mask
CHP Kocaeli İnce’yi Yalova’da yalnız bırakmadı
Millet İttifakı’nın bayram coşkusu mask
Millet İttifakı’nın bayram coşkusu
Muharrem İnce: Kimsesiz çocukları devlet kadrosuna alacağız mask
Muharrem İnce: Kimsesiz çocukları devlet kadrosuna alacağız
MHP'liler bayramlaştı "Gümbür gümbür geliyoruz" mask
MHP'liler bayramlaştı "Gümbür gümbür geliyoruz"
İYİ Parti’den DP’ye bayram ziyareti mask
İYİ Parti’den DP’ye bayram ziyareti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit Belediyesi’nde “Temel Başkan” sloganları mask
İzmit Belediyesi’nde “Temel Başkan” sloganları
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu mask
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu
Derince'de böyle çifte standart görülmedi! mask
Derince'de böyle çifte standart görülmedi!
Bayramın ilk günü çok acı haber! Hayatını kaybetti... mask
Bayramın ilk günü çok acı haber! Hayatını kaybetti...
Sele dikkat! 5 gün yağmur var mask
Sele dikkat! 5 gün yağmur var
Eve dönüş yolunda feci kazada can verdi! mask
Eve dönüş yolunda feci kazada can verdi!

GALERİ

HDP'nin mitingi başladı! mask
HDP'nin mitingi başladı!
Dadaşları yağmur da durduramadı mask
Dadaşları yağmur da durduramadı
Kocaeli protokolü hep bir yerde... mask
Kocaeli protokolü hep bir yerde...
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor" mask
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor"
İşte bu yılın en çok satan telefonları! mask
İşte bu yılın en çok satan telefonları!
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2 mask
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL