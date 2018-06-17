Türkiye Sakarya'nın Sapanca ilçesinde vahşice, 4 ayağı ve kuyruğu kesilerek ölümüne sebep olunan bir köpeğin etkisini üzerinden atamamışken benzer bir olay İzmit'te meydana geldi. CHP Kocaeli'nin tanınan isimlerinden Deniz Ertuğrul tarafından Dünya Bankası mevkiinde, bağırsakları dışarıya çıkmış halde kanlar içinde yatarken bulunan köpek yürekleri parçaladı. Ertuğrul tarafından sosyal medya hesabından köpeğin fotoğrafı paylaşıldı. Zabıtaya haber verdiğini belirten Ertuğrul yaklaşık 1 saat içinde gelen ekiplere de ayrıca tepki gösterdi. Hayatını kaybettiği öğrenilen köpeği bu hale getirenlerin kim olduğu henüz öğrenilemedi. Bir aracın köpeğe çarpma ihtimali üzerinde duruluyor.
Bugün 13:22 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:46 TSİ )
Bir köpek vahşeti de İzmit'te yaşandı!
Türkiye Sakarya'nın Sapanca ilçesinde vahşice, 4 ayağı ve kuyruğu kesilerek ölümüne sebep olunan bir köpeğin etkisini üzerinden atamamışken benzer bir olay İzmit'te meydana geldi.
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Bugün 13:22 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz