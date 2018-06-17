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Hacı Bektaş Veli ziyaretleri sürüyor

2005 yılından bu yana her yıl yapılan Hacı Bektaş Veli’yi anma ziyaretleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle devam ediyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli’deki Cemevlerinin ortaklaşa düzenlediği, 2005 yılından bu yana her yıl yapılan Hacı Bektaş Veli’yi anma ziyaretlerinin bu yılda gerçekleştirilmeye devam ediyor. Nevşehir’in Hacı Bektaş ilçesinde yer alan Hacı Bektaş Veli türbesine 11 Mayıs tarihinden buyana ziyaretler sürüyor. Ağustos ayına kadar devam edecek olan ziyaretlerin son kafilisini Körfez Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı adına katılan vatandaşlar oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen 6 otobüsteki 200 vatandaş Hacıbektaş’a ziyaretlerini geçtiğimiz gün yaptı. 

BU YIL 3000 KİŞİ ZİYARET EDECEK

Geçtiğimiz yıl, Hacı Bektaş Veli’yi anma etkinliğine 2500 Kocaelili katılırken, bu yıl katılımın 3 bin kişi düzeyinde olması bekleniyor. Ağustos ayına kadar, dört hafta sürecek etkinlikler kapsamında Alevi vatandaşlar, türbe ziyaretlerini gerçekleştirecek. Büyükşehir Belediyesi Cemevleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül’ün koordinesinde anma etkinliğine katılan Derince İmam Hüseyin Cemevleri kafilesinde yer alan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin Nevşehir'in Hacı Bektaş İlçesi'nde yaptırdığı tesislerde konakladı.

BAŞAKANA DA DUA ETTİLER

Körfez Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı kafilesi Hacı Bektaş ilçesinde Hacı Bektaş-ı Veli Türbesini ziyaret etti. Hacıbektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez’in de ziyaret ettiği Kocaeli kafilesinde,  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cem Evleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül’ün de yer aldı. Alevi vatandaşlar dualar eşliğinde kurban kesti. Kurban kesiminin ardından okunan dualarla lokmaları yiyerek cem evinde cem gerçekleştirdi. Hacı Bektaş'tan ayrılmadan önce Körfez Cemevi dedesi vatandaşların kurbanlarının kabul olması ve katkılarından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve ekibi için dua etti.

HACI BEKTAŞ’TA, İLK VE TEK TESİS

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Hacı Bektaş ilçesindeki Beştaşlar tesisleri Kocaeli’deki vatandaşların yanı sıra, Türkiye genelindeki Vakıf, Federasyon ve Derneklere ücretsiz olarak tahsis ediliyor. 2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun talimatıyla yapımı gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi’nin tesisleri Hacı Bektaş İlçesinde ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. 200 kişinin birlikte konaklayabildiği tesisler Türkiye'nin her noktasından gelen vatandaşlara hizmet veriyor.

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