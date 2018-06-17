Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:20 TSİ- Gündem ( G : Bugün 14:21 TSİ )

Darıca’da ‘Millet Bahçesi’ sevinci

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca’daki askeri alanın “Millet Bahçesi” olarak projelendirilmesinin büyük sevinç yarattığını belirterek “Ak Parti’ye destek istiyoruz” dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Darıca’daki 900 dönümlük askeri alanın, AKP’nin Seçim Beyannamesi’nde bulunan “Millet Bahçesi” olarak projelendirilmesi ilçede memnuniyetle karşılanırken, sahilde vatandaşlarla bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca’nın yeni projelerle bölgede örnek bir kent olacağının altını çizdi.

“İLÇENİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ”

Yaklaşık 450 dönümlük alanda yaptıkları sahil düzenleme çalışmaları sonucu ilçenin çehresinin değiştiğine vurgu yapan Başkan Karabacak, “Her akşam sahillerimizde değişik bölgelerden binlerce vatandaşımızı ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız piknik ve mesire alanlarıyla birlikte sahilimizin her noktasında gencinden yaşlısına her insanın ihtiyacına cevap verebilecek sosyal donatı alanlarımızla halkımıza hizmet ediyoruz” dedi.

PROJELERİ SIRALADI

Başkan Şükrü Karabacak, “AKP’nin Kocaeli Seçim Beyannamesi’nde yer alan Darıca Millet Bahçesi, Darıca-Gebze Metrosu, Bayramoğlu Marina projesi Darıca Gençlik Eğitim Merkezi, Darıca'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden de 3. havalimanına ulaşacak demiryolu hattında hizmet verecek Hızlı Tren Projesi ve Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yeniden yapılandırılarak modern bir yapıya kavuşturulması gibi projeler ilçemizin çehresini değiştirecek önemli projeler. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun diyoruz” şeklinde konuştu.

YAPILACAK ÇALIŞMALARI ANLATTI

Başkan Karabacak son olarak, “Bu ve benzeri hizmetlerin devamı için 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri büyük önem taşıyor. Bu anlamda siz değerli halkımızdan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti’ye destek istiyoruz” ifadelerine yer vererek ilçede yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Bugün 14:20 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Alikahya’ya 5 yıldızlı emekli evi mask
Alikahya’ya 5 yıldızlı emekli evi
TEM Otoyolu'nda son durum! mask
TEM Otoyolu'nda son durum!
Ayakları kesilen köpekle ilgili yeni gelişme: 1 kişi gözaltında! mask
Ayakları kesilen köpekle ilgili yeni gelişme: 1 kişi gözaltında!
CHP’li Aykut Erdoğdu mitinge geliyor mask
CHP’li Aykut Erdoğdu mitinge geliyor
Eşini işinden dolayı azarlayan kadına tazminat yok! mask
Eşini işinden dolayı azarlayan kadına tazminat yok!
Tatilciler dönüyor! TEM'de son durum... mask
Tatilciler dönüyor! TEM'de son durum...
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit Belediyesi’nde “Temel Başkan” sloganları mask
İzmit Belediyesi’nde “Temel Başkan” sloganları
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu mask
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu
Derince'de böyle çifte standart görülmedi! mask
Derince'de böyle çifte standart görülmedi!
Bayramın ilk günü çok acı haber! Hayatını kaybetti... mask
Bayramın ilk günü çok acı haber! Hayatını kaybetti...
Sele dikkat! 5 gün yağmur var mask
Sele dikkat! 5 gün yağmur var
Eve dönüş yolunda feci kazada can verdi! mask
Eve dönüş yolunda feci kazada can verdi!

GALERİ

HDP'nin mitingi başladı! mask
HDP'nin mitingi başladı!
Dadaşları yağmur da durduramadı mask
Dadaşları yağmur da durduramadı
Kocaeli protokolü hep bir yerde... mask
Kocaeli protokolü hep bir yerde...
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor" mask
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor"
İşte bu yılın en çok satan telefonları! mask
İşte bu yılın en çok satan telefonları!
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2 mask
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL