Darıca’da ‘Millet Bahçesi’ sevinci

Darıca’daki 900 dönümlük askeri alanın, AKP’nin Seçim Beyannamesi’nde bulunan “Millet Bahçesi” olarak projelendirilmesi ilçede memnuniyetle karşılanırken, sahilde vatandaşlarla bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca’nın yeni projelerle bölgede örnek bir kent olacağının altını çizdi.

“İLÇENİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ”

Yaklaşık 450 dönümlük alanda yaptıkları sahil düzenleme çalışmaları sonucu ilçenin çehresinin değiştiğine vurgu yapan Başkan Karabacak, “Her akşam sahillerimizde değişik bölgelerden binlerce vatandaşımızı ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız piknik ve mesire alanlarıyla birlikte sahilimizin her noktasında gencinden yaşlısına her insanın ihtiyacına cevap verebilecek sosyal donatı alanlarımızla halkımıza hizmet ediyoruz” dedi.

PROJELERİ SIRALADI

Başkan Şükrü Karabacak, “AKP’nin Kocaeli Seçim Beyannamesi’nde yer alan Darıca Millet Bahçesi, Darıca-Gebze Metrosu, Bayramoğlu Marina projesi Darıca Gençlik Eğitim Merkezi, Darıca'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden de 3. havalimanına ulaşacak demiryolu hattında hizmet verecek Hızlı Tren Projesi ve Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yeniden yapılandırılarak modern bir yapıya kavuşturulması gibi projeler ilçemizin çehresini değiştirecek önemli projeler. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun diyoruz” şeklinde konuştu.

YAPILACAK ÇALIŞMALARI ANLATTI

Başkan Karabacak son olarak, “Bu ve benzeri hizmetlerin devamı için 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri büyük önem taşıyor. Bu anlamda siz değerli halkımızdan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti’ye destek istiyoruz” ifadelerine yer vererek ilçede yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.