Yıldız Demir Çelik iş ortaklarıyla buluştu

Yıldızlar Yatırım Holding’in demir çelik sektörüne kazandırdığı Yıldız Demir Çelik, Ramazan ayının son gününde iş ortaklarıyla iftarda bir araya gelmişti. Adana Hilton Otel’de düzenlenen iftar daveti Yıldızlar Yatırım Holding İcra Kurulu Başkanı Hakkı Yıldız’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Misafirlerle yakından ilgilenen Hakkı Yıldız, masaları tek tek gezerek sektör paydaşlarıyla bir süre sohbet etti.

“KÖKÜMÜZDE KERESTECİLİK VAR”

İftar sonrası konuşma yapan Yıldızlar Yatırım Holding İcra Kurulu Başkanı Hakkı Yıldız, “Yıldız ailesini dördüncü kuşak olarak temsil ediyorum. Trabzon kökenli olan babamın dedesi ile başlayan sanayi hayatımız daha sonraları Samsun ve Kocaeli’de devam etti. Kökümüzde kerestecilik var. Daha sonra sunta, mdf, gübre ve çeşitli alanlarda büyüme gerçekleştirdik’’ dedi.

“KENDİMİZE HEDEF KOYDUK”

Demir çelik sektörüne girme kararıyla ilgili bilgiler paylaşan Hakkı Yıldız, “Grup olarak son yıllarda yeni bir sektör arayışı içindeydik ve bu arayışımızı demir çelik sektörüne girerek sonlandırdık. Türkiye’de demir çelik sektörü sizlerin de bildiği gibi canlı, dinamik ve doğal büyüme eğrisine sahip. Yatırım kararı alırken mevcut oyuncuların içinde orta bir yerde olmayı değil, Türkiye’nin çok değerli markalarının arasında olmayı hedefledik. Orman ürünlerinde sektör 1’incisi, gübrede sektör ikincisi olduğumuz gibi demir çelik sektöründe de ilk üçün arasında olmayı kendimize hedef koyduk” dedi.

“GENÇ EKİPLE HİZMET”

Yıldız, “Ülkemize, markamızın kalitesiyle, servisimizle, müşteri ilişkilerindeki başarımız ve dinamik genç ekibimizle hizmet vermek istiyoruz. Müşterilerimizle olan ilişkilerimiz, yaklaşımlarımız övünç kaynağımız. Müşterilerimiz ürettiklerimizi satabileceğimiz tek enstrüman. Birilerinin üretmesi birilerinin de satın alması gerekiyor. Biz de sizin için varız. Bu ilişkinin aile olarak kurulduğunu düşünüyorum. Bu aileye Yıldız Demir Çelik’i de kabul etmenizi rica ediyorum” şeklinde konuştu.