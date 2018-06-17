KOTEV’in temmuz ayı eğitimlerine kayıtlar başladı

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO)’nun iş ve sosyal hayata yönelik ücretsiz eğitimler veren projesi KOTEV’in, temmuz ayı eğitim programına kayıtlar başladı. Temmuz ayı boyunca sürecek olan toplam 6 eğitim programı, katılımcılarına hem profesyonel, hem de kişisel yaşantılarında kullanabilecekleri bilgiler vaat ediyor.

İNTERNETTEN KAYIT

KOTO Eğitim Salonu’nda düzenlenecek eğitimlere, Oda’nın resmi web sitesi www.koto.org.tr üzerinden http://e-koto.org/Kotev/ bağlantısını tıklayarak kayıt yaptırılabiliyor. Katılımcılar ayrıca 0262 322 30 10/152 No’lu telefonla irtibata geçerek, eğitim takvimi ile ilgili kapsamlı bilgi alabiliyor.

KOTEV TEMMUZ AYI EĞİTİM TAKVİMİ

Finans Okur- Yazarlık

3-4 Temmuz (17.00 - 20.00)

Kişisel Liderlik

5 Temmuz Perşembe (17.00 - 20.00)

İş Dünyasında Koçluk Becerileri

17 Temmuz Salı (17.00 - 20.00)

Kriz Yönetimi

19 Temmuz Perşembe (17.00 - 20.00)

Takım Çalışması

24 Temmuz Salı (17.00 - 20.00)

Aktif İletişim

26 Temmuz Perşembe (17.00 - 20.00)