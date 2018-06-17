KOTEV’in temmuz ayı eğitimlerine kayıtlar başladı

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO)’nun iş ve sosyal hayata yönelik ücretsiz eğitimler veren projesi KOTEV’in, temmuz ayı eğitim programına kayıtlar başladı. Temmuz ayı boyunca sürecek olan toplam 6 eğitim programı, katılımcılarına hem profesyonel, hem de kişisel yaşantılarında kullanabilecekleri bilgiler vaat ediyor.
İNTERNETTEN KAYIT
KOTO Eğitim Salonu’nda düzenlenecek eğitimlere, Oda’nın resmi web sitesi www.koto.org.tr üzerinden http://e-koto.org/Kotev/ bağlantısını tıklayarak kayıt yaptırılabiliyor. Katılımcılar ayrıca 0262 322 30 10/152 No’lu telefonla irtibata geçerek, eğitim takvimi ile ilgili kapsamlı bilgi alabiliyor.
KOTEV TEMMUZ AYI EĞİTİM TAKVİMİ
- Finans Okur- Yazarlık
3-4 Temmuz (17.00 - 20.00)
- Kişisel Liderlik
5 Temmuz Perşembe (17.00 - 20.00)
- İş Dünyasında Koçluk Becerileri
17 Temmuz Salı (17.00 - 20.00)
- Kriz Yönetimi
19 Temmuz Perşembe (17.00 - 20.00)
- Takım Çalışması
24 Temmuz Salı (17.00 - 20.00)
- Aktif İletişim
26 Temmuz Perşembe (17.00 - 20.00)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz