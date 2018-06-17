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KOTEV’in temmuz ayı eğitimlerine kayıtlar başladı

KOTO Eğitim Vakfı (KOTEV)’in temmuz ayı eğitimleri 3 Temmuz Salı günü başlıyor. Ücretsiz eğitimlere katılmak isteyenler KOTEV’in web sitesinden kayıt yaptırabiliyor.

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Kocaeli Ticaret Odası (KOTO)’nun iş ve sosyal hayata yönelik ücretsiz eğitimler veren projesi KOTEV’in, temmuz ayı eğitim programına kayıtlar başladı. Temmuz ayı boyunca sürecek olan toplam 6 eğitim programı, katılımcılarına hem profesyonel, hem de kişisel yaşantılarında kullanabilecekleri bilgiler vaat ediyor.

İNTERNETTEN KAYIT

KOTO Eğitim Salonu’nda düzenlenecek eğitimlere, Oda’nın resmi web sitesi www.koto.org.tr üzerinden http://e-koto.org/Kotev/ bağlantısını tıklayarak kayıt yaptırılabiliyor. Katılımcılar ayrıca 0262 322 30 10/152 No’lu telefonla irtibata geçerek, eğitim takvimi ile ilgili kapsamlı bilgi alabiliyor.

KOTEV TEMMUZ AYI EĞİTİM TAKVİMİ

  • Finans Okur- Yazarlık

3-4 Temmuz (17.00 - 20.00)

  • Kişisel Liderlik

5 Temmuz Perşembe (17.00 - 20.00)

  • İş Dünyasında Koçluk Becerileri

17 Temmuz Salı (17.00 - 20.00)

  • Kriz Yönetimi

19 Temmuz Perşembe  (17.00 - 20.00)

  • Takım Çalışması

24 Temmuz Salı (17.00 - 20.00)

  • Aktif İletişim

26 Temmuz Perşembe (17.00 - 20.00)

Bugün 14:22 TSİ - Eğitim

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