Karamürsel’e yeni itfaiye müfreze binası

İtfaiye teşkilatını gelişen teknolojiye göre sürekli yenileyen Büyükşehir Belediyesi olası olaylarda can ve mal kaybının önüne geçmek için çaba harcıyor. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel’e yeni bir müfreze binası kazandırıyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çalışmaları başlayan müfreze binasının temel hafriyat imalatı yapılıyor. 1 No’lu istinat perdesinin imalatı tamamlandı. Farklı yüksekliklerdeki 1 No’lu istinat duvarının donatı, kalıp, imalatları ise tamamlanarak betonu imalatına devam ediliyor. Diğer yandan da temel hafriyat çalışmaları sürüyor.

3 KATLI OLACAK

3 katlı olacak yapı bin 800 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Bina bodrum, zemin ve bir kat şeklinde yapılacak. Karamürsel İtfaiyesi Yeni Müfreze Binası 5 araç kapasitesine sahip olacak. Binanın bodrum katında; eğitim salonu, mescit, şadırvan, nomeks- çamaşır odası, su deposu, ısıtma merkezi yer alacak. Zemin katında; garaj, idare birimleri, kütüphane, dinlenme salonu, yemekhane, mutfak bulunurken birinci katta yatakhaneler ve spor salonu oluşturulacak.