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İmar Barışı'na başvuru bayramda da devam ediyor

e-Devlet üzerinden Ramazan Bayramı'nın ilk günü 88 bin kişi, imar barışına müracaat etti. İmar barışına toplam başvuru sayısı 448 bin 234 kişiye ulaştı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesine yapı sahipleri, Ramazan Bayramı'nın ilk günü de müracaat etti. Bayramın ilk günü 88 bin kişinin başvurmasıyla toplam başvuru sayısı 448 bin 234'e ulaştı.

8 HAZİRAN’DA BAŞLADI

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, konutların imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için e-Devlet üzerinden 8 Haziran'da başlayan başvurulara vatandaşların ilgisi sürüyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 88 bin başvuru alındı. İmar Barışı düzenlemesinde 8 Haziran'dan bugüne kadar yapılan toplam başvuru sayısı 448 bin 234 kişiye ulaştı.

İMAR BARIŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi 31 Aralık 2017'den önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor.

Başvurularda vatandaşların kendi rızasıyla müracaatı ve kendi beyanı esas alınırken, e-Devlet kapısı üzerinden sisteme girildiğinde istenen bilgiler şöyle:

"E-Devlet şifresi, geçerli bir cep telefonu numarası ve e-posta adresi, beyan edilecek yapının adresi, tapusu varsa ada ve parsel bilgileri, toplam inşaat alanı, konutların ve iş yerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (metrekare), yapıdaki konut ve iş yeri sayısı, arsa/arazinin emlak vergi birim değeri (ilgili belediyeden alınabilecek), yapının bulunduğu arsanın alanı, varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (metrekare), yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek), imar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi ve yapıyı gösteren ve aykırılık kısmını gösteren birer fotoğraf. Fotoğrafların dosya formatının 'jpg, jpeg veya png' olması gerekiyor."

SON BAŞVURU; 31 EKİM

Yapı sahipleri başvuru işlemini tamamladıktan sonra 24 saat içerisinde SMS veya e-mail yoluyla gelecek bilgilendirme üzerinden Yapı Kayıt Belgesi başvuru bedelini yatırdığında işlemini tamamlamış olacak. Yapı Kayıt Belgesi bedeli ise arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari yapılarda yüzde 5 olarak hesaplanacak. Belge için müracaatların son başvuru tarihi, 31 Ekim 2018 olarak belirlendi. Yapı kayıt belgesinin bedeli ise en son 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilecek. Yapı sahibi, başvuruyu yaptıktan sonra hemen bedelini yatırması halinde ise 24 saat içerisinde Yapı Kayıt Belgesi'ni e-Devlet üzerinden alabilecek.

Bugün 14:27 TSİ - Ekonomi

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