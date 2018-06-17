Hayırsevere KDV teşviki!

Cami ve okul yaptırana KDV muafiyeti geliyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Bundan sonra hayırseverler tarafından yapılan okul, sağlık tesisi, yetiştirme yurdu, huzur evi ve ibadethaneleri kamuya yapan hayırseverlere KDV istisnası getirdik. Hayırseverler bundan sonra yaptıkları okulun çimentosu, demiri, fayansı için hiçbir şekilde KDV ödemeyecek. 5 milyon liralık bir okul inşaatında 900 bin liraya kadar bir katma değer vergisi istisnasından yararlanacak” dedi. Cami yaptırma derneklerinin de faydalanacağı düzenlemeyle KDV’siz demir ve çimento alınabilecek.