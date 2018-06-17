Mart, nisan ve mayıs aylarında 17 milyon 25 bin 521 yolcu, seyahatleri için Atatürk Havalimanı'nı kullandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, ilkbaharda Atatürk Havalimanı'nda kış dönemine göre 1 milyon 831 bin 660 yolcu artışı sağlandı.
Bugün 14:28 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:30 TSİ )
17 milyon kişi Atatürk Havalimanı'nı kullandı
Mart, nisan ve mayıs aylarında 17 milyon 25 bin 521 yolcu, seyahatleri için Atatürk Havalimanı'nı kullandı.
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Bugün 14:28 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz