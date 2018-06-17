17 milyon kişi Atatürk Havalimanı'nı kullandı

Mart, nisan ve mayıs aylarında 17 milyon 25 bin 521 yolcu, seyahatleri için Atatürk Havalimanı'nı kullandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, ilkbaharda Atatürk Havalimanı'nda kış dönemine göre 1 milyon 831 bin 660 yolcu artışı sağlandı.