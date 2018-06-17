Ramazan Bayramı tatili nedeniyle araçlarıyla memleketlerine giden tatilcilerin dönüş çilesi tatilin son gününde de bitmedi. Tatilcileri taşıyan araçlar, Kocaeli TEM otoyolunda trafiği durma noktasına getirdi. 3 günlük tatilin son gününde araçlarıyla İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilciler, uzun araç kuyrukları arasında ilerlemeye çalışıyor. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.
Bugün 14:17 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:56 TSİ )
TEM Otoyolu'nda son durum!
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden ve son gün dönüşe geçen tatilciler, Kocaeli TEM geçişinde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.
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Bugün 14:17 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz