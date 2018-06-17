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CHP’li Küçükaydın TEMAD’a söz verdi

TEMAD Gölcük Şubesi’nde yapılan bayramlaşmaya katılan CHP Milletvekili Adayı Ebru Küçükaydın, seçilip parlamentoya giderse ayda bir kez ziyaretlerine geleceğini ve onların sorunlarını Meclis’e taşıyacağını söyledi.

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Seçim çalışmalarını ara vermeden sürdüren CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Ebru Küçükaydın, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Gölcük Şubesi’nde yapılan bayramlaşmaya katıldı. Önce yönetim odasında TEMAD Gölcük Şube Başkanı Bekir Tülü ve yönetimiyle bayramlaşan Ebru Küçükaydın daha sonra lokalde bulunan dernek üyesi emekli astsubaylarla tek tek bayramlaştı.

SÖZ VERDİ

Bayramlaşma esnasında yaptığı konuşmada çocukluğu ve gençliğinin Gölcük ve Değirmendere’de geçtiğini, o zamanlarda beyaz elbiseli ağabeyleri gördükçe gururla izlediğini dile getiren Ebru Küçükaydın, seçilip parlamentoya giderse ayda bir kez ziyaretlerine geleceğini ve onların sorunlarının Meclis’te takipçisi olacağını belirtti. Büyük alkışlarla bayramlaşma sona erdi.

Bugün 15:18 TSİ - Siyaset

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