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Bugün 15:19 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:20 TSİ )

Çakır: Hiçbir arkadaşım provokasyona gelmesin

MHP Gölcük İlçe Teşkilatı’nın bayramlaşma programında konuşan İlçe Başkanı Bilal Çakır, “Ben buradan hiçbir arkadaşımın hiçbir provokasyona gelmemesini istiyorum. Bu süreçte herkes uyanık olmalı” dedi.

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MHP Gölcük İlçe Teşkilatı’nda bayramlaşma programı bayramın ilk günü gerçekleştirildi. Parti binasında gerçekleştirilen bayramlaşmaya MHP İl Başkan Vekili Hüseyin Çakıroğlu, İlçe Başkanı Bilal Çakır, Milletvekili Adayı İbrahim İnanç Çakıroğlu, Gölcük Ülkü Ocağı Başkanı Tuncay Cabar ve partililer katılım sağladı.

“HDP’YE SALDIRIDA MHP’NİN BİR İLGİSİ YOK”

Başkan Bilal Çakır, “Biliyorsunuz seçimlere artık çok kısa bir zaman kaldı. Seçim öncesinde ne yazık ki bazı provokasyonlara şahit oluyoruz. Ben buradan hiçbir arkadaşımın hiçbir provokasyona gelmemesini istiyorum. Bu süreçte herkes uyanık olmalı. Değirmendere’de HDP’ye saldırı olayı ile MHP’nin asla ilgisi yok. Orada yaşananlar tamamen halkın tepkisi. Halkımız farklı söylemlere inanmasın’’ dedi.

“PARTİMİZE TEVECCÜH VAR”

MHP’nin Gölcüklü Milletvekili Adayı İbrahim İnanç Çakıroğlu, “Biliyorsunuz ki artık seçimlere iki haftadan az bir süre kaldı. 24 Haziran seçimleri Türk siyasi tarihinin en önemli seçimi olacak. Bizler Cumhur ittifakında küresel dünyada daha güçlü bir şekilde yerimizi alabilmemiz için yer aldık. Denge unsuru olmak için MHP’nin mecliste 30-40 vekil yerine 120-130 vekili olmalı. Yani partimiz mecliste güçlü konumda olmalıdır. Bu yüzden de bu süreçte ittifakın ruhuna aykırı hareketten kaçınıyoruz. Bizim her gittiğimiz yerde partimize büyük bir teveccüh var. MHP olarak 24 Haziran’da tüm hedeflerimize ulaşacağız” dedi.

Bugün 15:19 TSİ - Siyaset

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