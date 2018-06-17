Akar: 24 Haziran’da demokrasi bayramı yaşayacağız

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, bayramlaşma programlarına Kandıra ve Kartepe’de devam etti. Partililer ve vatandaşlarla bayramlaşan Milletvekili Akar, 2015 sonrası Mecliste birçok yasanın gerçekleştiğine dikkat çekerek, AKP’nin 3 yıldır vatandaşı değil yandaş ve rantdaşları için yasal düzenlemeler yaptığını söyledi.

“BUNU DA BECEREMEMİŞ”

Milletvekili Akar, “Seçimler öncesinde kaybedeceğini anlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin vaatlerini alelacele hayata geçirmeye çalışıyor. Emeklilere her bayram öncesi 1 maaş ikramiye demiştik, beyefendi şimdi emeklileri hatırladı ve bayram öncesi değil seçim öncesi bunu hayata geçirdi. Ancak bakıyoruz benim telefonuma ve mail adresime birçok emekliden mesaj geliyor. 1000 TL vereceğiz diyen AKP iktidarı maalesef bunu da becerememiş. Kimi emekliye 750 TL kimine 500 TL ve daha az ikramiye verilmiş. Ancak bu kaybedişlerini bugün vaat ederek durduramayacaklar” dedi.

ACURMAN DA KATILDI

Kartepe’deki bayramlaşmaya CHP’nin genç Milletvekili Adayı Anıl Acurman ile katılan Haydar Akar, burada yaptığı konuşmada, çok iyi bir seçim kampanyası yürüttüklerini belirterek Meclise de Acurman’ı taşıyacaklarını söyledi. İYİ Parti ilçe Başkanı’nın da katıldığı bayramlaşma da Millet ittifakı olarak Mecliste 300 Milletvekilini rahat aşacaklarını belirten Milletvekili Akar, “15 gün içinde 2 bayram yaşayacağız. 24 Haziran’da da Türkiye de 80 milyon ile demokrasi bayramı yaşayacak” ifadesine yer verdi.