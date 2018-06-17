Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 15:20 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:21 TSİ )

Akar: 24 Haziran’da demokrasi bayramı yaşayacağız

Bayram programları ile çalışmalarına devam eden CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Ramazan Bayramı sonrası 24 Haziran’da Türkiye’de demokrasi bayramı yaşanacağını söyledi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, bayramlaşma programlarına Kandıra ve Kartepe’de devam etti. Partililer ve vatandaşlarla bayramlaşan Milletvekili Akar, 2015 sonrası Mecliste birçok yasanın gerçekleştiğine dikkat çekerek, AKP’nin 3 yıldır vatandaşı değil yandaş ve rantdaşları için yasal düzenlemeler yaptığını söyledi.

“BUNU DA BECEREMEMİŞ”

Milletvekili Akar, “Seçimler öncesinde kaybedeceğini anlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin vaatlerini alelacele hayata geçirmeye çalışıyor. Emeklilere her bayram öncesi 1 maaş ikramiye demiştik, beyefendi şimdi emeklileri hatırladı ve bayram öncesi değil seçim öncesi bunu hayata geçirdi. Ancak bakıyoruz benim telefonuma ve mail adresime birçok emekliden mesaj geliyor. 1000 TL vereceğiz diyen AKP iktidarı maalesef bunu da becerememiş. Kimi emekliye 750 TL kimine 500 TL ve daha az ikramiye verilmiş. Ancak bu kaybedişlerini bugün vaat ederek durduramayacaklar” dedi.

ACURMAN DA KATILDI

Kartepe’deki bayramlaşmaya CHP’nin genç Milletvekili Adayı Anıl Acurman ile katılan Haydar Akar, burada yaptığı konuşmada, çok iyi bir seçim kampanyası yürüttüklerini belirterek Meclise de Acurman’ı taşıyacaklarını söyledi. İYİ Parti ilçe Başkanı’nın da katıldığı bayramlaşma da Millet ittifakı olarak Mecliste 300 Milletvekilini rahat aşacaklarını belirten Milletvekili Akar, “15 gün içinde 2 bayram yaşayacağız. 24 Haziran’da da Türkiye de 80 milyon ile demokrasi bayramı yaşayacak” ifadesine yer verdi.

Bugün 15:20 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Erbakan'cılar, yerel seçimlere girmeye hazırlanıyor mask
Erbakan'cılar, yerel seçimlere girmeye hazırlanıyor
CHP Kocaeli İnce’yi Yalova’da yalnız bırakmadı mask
CHP Kocaeli İnce’yi Yalova’da yalnız bırakmadı
Millet İttifakı’nın bayram coşkusu mask
Millet İttifakı’nın bayram coşkusu
Muharrem İnce: Kimsesiz çocukları devlet kadrosuna alacağız mask
Muharrem İnce: Kimsesiz çocukları devlet kadrosuna alacağız
MHP'liler bayramlaştı "Gümbür gümbür geliyoruz" mask
MHP'liler bayramlaştı "Gümbür gümbür geliyoruz"
İYİ Parti’den DP’ye bayram ziyareti mask
İYİ Parti’den DP’ye bayram ziyareti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit Belediyesi’nde “Temel Başkan” sloganları mask
İzmit Belediyesi’nde “Temel Başkan” sloganları
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu mask
İsmetpaşa Stadı Millet Bahçesi oldu
Derince'de böyle çifte standart görülmedi! mask
Derince'de böyle çifte standart görülmedi!
Bayramın ilk günü çok acı haber! Hayatını kaybetti... mask
Bayramın ilk günü çok acı haber! Hayatını kaybetti...
Sele dikkat! 5 gün yağmur var mask
Sele dikkat! 5 gün yağmur var
Eve dönüş yolunda feci kazada can verdi! mask
Eve dönüş yolunda feci kazada can verdi!

GALERİ

HDP'nin mitingi başladı! mask
HDP'nin mitingi başladı!
Dadaşları yağmur da durduramadı mask
Dadaşları yağmur da durduramadı
Kocaeli protokolü hep bir yerde... mask
Kocaeli protokolü hep bir yerde...
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor" mask
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor"
İşte bu yılın en çok satan telefonları! mask
İşte bu yılın en çok satan telefonları!
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2 mask
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL