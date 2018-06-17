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Kanko: Önceliğimiz emek ve emekçinin hakkı olacak

Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Muhip Kanko, “CHP iktidarında önceliğimiz emek ve emekçinin hakkı olacak” dedi.

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CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Prof. Dr. Muhip Kanko seçim çalışmaları kapsamında Darıca’daydı. Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk ve ilçe yöneticileriyle birlikte kimi ziyaretlerde bulunan Kanko’nun ilk adresi Tuana Tekstil firması oldu. Kalp damar cerrahı olarak bugüne kadar pek çok kişiyi tedavi eden Kanko, seçim çalışmaları kapsamında burada çalışan işçilere kırmızı gül dağıttı. İkili ilişkileriyle dikkat çeken Kanko’ya işçiler yoğun ilgi gösterdi. Burada kısa bir konuşma yapan Muhip Kanko, CHP iktidarında emeğin her şeyden daha yüce olacağını belirtti.

“EN YÜCE DEĞER EMEK OLACAK”

Muhip Kanko, “24 Haziran seçimleri bizler için çok önemli. Tek adam rejimine doğru gidiyoruz. Bu seçimlerde aydınlık için bir kıvılcım olamazsak, 25 Haziran sabahında “başkanlık” adı altında çok zor günlere uyanacağız. Biz böyle bir şeyin olmaması için gece gündüz çalışıyoruz. Sizlerden de bu süreçte destek istiyoruz. 16 yıllık AKP iktidarında emekçilerin neredeyse bütün hakları gasp edildi. Bizler emeği yeniden en yüce değer yapmak için yola çıktık. CHP iktidarında önceliğimiz emek ve emekçinin hakkı olacak” dedi.

EN SON DERNEK ZİYARETİ

Daha sonra esnaf ziyaretlerini sürdüren Kanko, en son Darıca Diyarbakırlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile Darıca Sinop İl ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne giderek vatandaşlarla sohbet etti.

Bugün 15:20 TSİ - Siyaset

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