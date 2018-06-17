Sarıbay: Vatandaşlar iktidardan sıkılmış

CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri ve yönetimi, bayramlaşma programını bayramın ilk günü gerçekleştirdi. İlçe binasındaki bayramlaşma programına CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, partinin Milletvekili adayı Ebru Küçükaydın ve partililer katıldı.

“İNCE, HALKIN SEVGİSİNİ KAZANDI”

CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, “Sahada büyük bir coşku, sevgi, umut var. Özellikle Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı büyük bir heyecan yarattı. Sayın Cumhurbaşkanı Adayımız Muharrem İnce, halkın sevgisini kazanmıştır. Bunu her mitinginde gözlemlemekteyiz. Ramazan boyunca iftar öncesinde ve sonrasında oruçlu oruçsuz gözetmeksizin geç saatlere kadar çalışan tüm partililerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“BU TABİRDEN KORKUYORLAR”

Milletvekili adayı Ebru Küçükaydın ise seçim kampanyasında ‘Gölcük’ün evladı’ olarak tanıtıldığını ifade ederken, bu tabirin bazı siyasi isimleri rahatsız ettiğini dile getirdi. Küçükaydın, “Demek ki sizler beni bağrınıza basmışsınız, demek ki doğru işler yapıyoruz ki bu tabirden korkuyorlar, uyarıda bulunuyorlar. Verdiğiniz destek için her birinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ÇOK GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ”

Programda son olarak konuşan İl Başkanı Cengiz Sarıbay , “Sahadan bir an olsun ayrılmayan her gün birçok programa katılarak ilçe ilçe gezen bir il başkanı olarak gözlemlediğim, vatandaşlar artık iktidardan sıkılmış. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz” dedi.