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Bugün 15:38 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 15:40 TSİ )

Demir eksikliği ciddi sonuçlar doğurabilir

Demir Eksikliği dünya üzerinde en çok görülen ve çocuklar için tehlikeli sonuçları olan bir kansızlık türüdür. Vücutta demir eksikliği yaşanması halinde çocuklarda zeka gelişimi etkilenir, dikkat ve alfı bozukluğu oluşur ayrıca büyümede gerileme başlar.

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Demir eksikliği ve buna bağlı olarak kansızlık bazı durumlarda belirti göstermeyebilir. Bu gibi durumlarda durumun anlaşılması için sağlık kontrollerinde yapılan kan tahlilleri etkili olur. Demir eksikliği belirtileri kendini gösterdiğinde ise başlangıçta iştahsızlık, halsizlik, çabuk yorulma, toprak-kağıt ve anormal maddeler yeme isteği yapar.Çocuklarda demir eksikliği belirtilerinde ise karşımıza çocuklarda yürüme vekonuşmasında gecikme, öğrenmede güçlük ortaya çıkabilir.

DEMİR EKSİKLİĞİ TEDAVİ EDİLMELİDİR

Demir eksikliği tedavisinde doğru tanı çok önemlidir. Doğru tanı için hastanın şikayetleri ve demir eksikliği belirtilerinin nasıl ilerlediği konusu iyi bilinmelidir. Değerlendirme sırasında özellikle hastanın daha önce yaşadığı önemli sağlık sorunları, kullanmış olduğu ilaçlar ve mevcut hastalıkları da ele alınır. Gerekli tetkikler ile demir eksikliğine bağlı aneminin neden oluştuğu belirlenir. Tedavide kemik iliği naklinden, kan veremeye kadar pek çok yöntem bulunmaktadır.

DEMİR EKSİKLİĞİNDE İLAÇ KULLANIMI

Demir eksikliği tedavisinde ilaç kullanımı düzenli ve sağlıklı beslenme kadar önemli bir husus olarak karşımıza çıkar. Doğru ilaç kullanımı tedavi üzerinde başarı şansını arttırmaktadır. Demir eksikliği için kullanılan ilaçlar kesinlikle süt ve süt ürünleri ile beraber tüketilmemeli aç karnına kullanılmalıdır. Tedavinin başarılı sonuçlanması için ilaç tedavisi 6 ay boyunca devam etmeli ve doktor eşliğinde kullanılmalıdır. Demir eksikliğinden korunmak için alınacak ilaçların yanı sıra sakatat, kırmızı et, pekmez gibi gıdalar ve C vitamini içeren besinler tüketmek de faydalıdır.

AKADEMİ HASTANESİ İLE DOĞRU TEDAVİ OLUN

Vücudunuzda demir eksikliğe dair belirtilerden şüpheleniyorsanız, erken tanı ve doğru tedavi süreci için Akademi Hastanesi’nde alanında uzaman doktorlara başvurabilirsiniz. Uzman doktor kadrosu ile size en iyi tedavi imkanları sunan AkademiHastanesi’ne ulaşmak için Hastanesi’nin Ovacık Mah. D-100 Karayolu No: 22-24 Başiskele / Kocaeli’debulunan adresine uğrayabilir ya da (262) 300 41 41 nolu numaradan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bugün 15:38 TSİ - Sağlık

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