Çakmaklar Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Şükran Başaran, “Her yıl Ramazan Bayramı Arife'si Çakmaklar Köyünde geçmişten günümüze yaşatılan bir kültürel miras, Manav'ların paylaşma ve yardımlaşma geleneği ile geçer. Bayram hazırlıkları sırasında Arife için çeşit çeşit şekerler çocuklara dağıtılmak üzere alınır. Çocuklar sevindirilir. Köy halkı bayramlaşır” dedi.
Bugün 15:39 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:40 TSİ )
Çakmaklar’da bayram sevinci
Kandıra’nın Çakmaklar Köyü’nde çocukların şeker sevinci yaşandı.
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Bugün 15:39 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz