Çakmaklar’da bayram sevinci

Çakmaklar Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Şükran Başaran, “Her yıl Ramazan Bayramı Arife'si Çakmaklar Köyünde geçmişten günümüze yaşatılan bir kültürel miras, Manav'ların paylaşma ve yardımlaşma geleneği ile geçer. Bayram hazırlıkları sırasında Arife için çeşit çeşit şekerler çocuklara dağıtılmak üzere alınır. Çocuklar sevindirilir. Köy halkı bayramlaşır” dedi.