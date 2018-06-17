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Efe Tur’un sahibi Halit Bıçak son yolculuğuna uğurlandı

İlimizin en büyük ulaşım firmalarından biri olan Efe Tur’un sahibi Halit Bıçak dün gece saatlerinde yaşamını yitirmişti. Halit Bıçak bugün son yolculuğuna uğurlandı.

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Kocaeli’nin tanınmış firmalarından olan Efe Tur’un sahibi 60 yaşındaki Halit Bıçak önceki gece kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Kocaelispor’un da sponsoru olan Efe Tur firmasının sahibi, Nurten Hanım ile evli ve Serap, Zeynep, Büşra, Seval ve Esra isimli 5 kız babası olan olan Bıçak bugün son yolculuğuna uğurlandı.

İHSANİYE’DE TOPRAĞA VERİLDİ

2015 yılında Efe Tur firmasının tamamını satın alan Halit Bıçak’ın cenazesi İhsaniye Yeni Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İhsaniye 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

YOĞUN KATILIM

Halit Bıçak’ın cenaze törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Zeki Aygün, CHP Kocaeli eski milletvekili Sefa Sirmen, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İYİ Parti GİK üyesi ve Kocaeli Milletvekili adayı Ali Türkşen, AKP önceki dönem il başkanları Şemsettin Ceyhan, Mahmut Civelek ve sevenleri katıldı.

KARAOSMANOĞLU’NUN DÜNÜRÜYDÜ

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2015 yılında Halit Bıçak'ın kızı Zeynep ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun oğlu Harun Karaosmanoğlu dünya evine girmişti. Bu evlilikle birlikte Efe Tur’un sahibi Halit Bıçak ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu dünür olmuştu.

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Muhabir Ahmet Hazer

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