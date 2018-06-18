Neden vurulduğuna kendi de anlam veremedi

Olay gece saatlerinde, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Cömert Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre R.Ç. yoldan geçen bir araçtan tabanca ile ateş edilmesi sonucu bacağından vuruldu. 112 Acil ekibi tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan R.Ç.'ye isabet eden merminin bacağına girip çıktığı tespit edildi. R.Ç. ifadesinde hasmının olmadığını, kimler tarafından neden vurulduğunu anlamadığını söyledi. Polis olay yerinde yaptığı incelemede sokakta 3 adet mermi kovanı buldu. Saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.