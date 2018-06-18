Olay gece saatlerinde, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Cömert Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre R.Ç. yoldan geçen bir araçtan tabanca ile ateş edilmesi sonucu bacağından vuruldu. 112 Acil ekibi tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan R.Ç.'ye isabet eden merminin bacağına girip çıktığı tespit edildi. R.Ç. ifadesinde hasmının olmadığını, kimler tarafından neden vurulduğunu anlamadığını söyledi. Polis olay yerinde yaptığı incelemede sokakta 3 adet mermi kovanı buldu. Saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün 09:08 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:57 TSİ )
Neden vurulduğuna kendi de anlam veremedi
Darıca'da, 32 yaşındaki R.Ç. yoldan geçen otomobildeki bir kişinin açtığı ateş sonucu bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan R.Ç., hasmı olmadığını ve niçin ateş açıldığına anlam veremediğini söyledi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 09:08 TSİ - Asayiş
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz