2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre Körfez Mahallesi Cengiz Topel Caddesinden Rafet Karacan Bulvarına seyir halinde olan Semih Turhan idaresindeki 34 BH 7970 plakalı otomobil, Perşembe Pazarı ışıklı kavşağında Sanayi Caddesinden Gazanfer Bilge Bulvarına seyir halinde olan Recep Yıldırım idaresindeki 34 BHY 92 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki otomobil de yolun kenarına savrulurken 34 BH 7970 plakalı otomobilin sürücüsü Semih Turhan bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Turhan, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Diğer otomobilde bulunan ve hafif yaralanan Ayşe Yıldırım da aynı ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Perşembe Pazarı ışıklı kavşağında trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan her iki otomobil de çekiciyle otoparka götürüldü.

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