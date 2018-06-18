CHP'den Yürüyüş Yolu çıkarması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Sekreteri Hüseyin Acurman, İl Başkan Yardımcısı Hasan Akar, Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet ve Haydar Akar, yoğun miting programlarının ardından İzmit Yürüyüş Yolu’nda çıkarma yaptı. CHP’li heyet Yürüyüş Yolu’ndaki vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı. Fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların ricasını da kırmayan CHP’liler 24 Haziran seçimleri için destek sözü aldı. CHP’liler Yürüyüş Yolu’ndaki MHP ve İYİ Parti seçim stantlarını da ziyaret ederek bayram tebriğinde bulundu.