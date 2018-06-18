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1 milyarlık vurgunda alacaklılar Kocaeli'deki tesisleri bastı!

Türkiye’nin ilk dijital parası ‘Turcoin’ ve Hipper A.Ş.’de milyarlık vurgun yapıldığı ortaya çıktı. Binlerce kişiyi dolandıran yöneticiler birbirini suçlayıp kayıplara karıştı. Alacaklılar tesisleri bastı.

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SABAH'tan Metin Can'ın haberine göre, Türkiye'de milyarlık bir saadet zinciri daha çöküşü yaşıyor. Çiftlik Bank'ta olduğu gibi yine Kıbrıs merkezli kurulan Hipper A.Ş. ile "Türkiye'nin ilk dijital para birimini hayata geçirdik" iddiası ile ortaya çıkan Turcoin kayıplara karıştı. Hipper A.Ş.'nin yüzde 49 oranında ortağı, Turcoin markasının ise sahibi olan Anafis A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya'nın yurtdışına kaçtığı iddia edilirken, Hipper A.Ş.'nin diğer ortaklarına da ulaşılamıyor. 10 ayda piyasadan 500 milyon TL toplayan Hipper A.Ş. yakın zaman önce 22 yöneticisine de Mercedes hediye etmişti.

YERİMİ AÇIKLAYAMAM

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Bir röportajda 5 milyar dolar cirolarının olduğunu ifade eden Anafis A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya'ya SABAH telefonla ulaştı. Kendisinin Hipper A.Ş'deki diğer ortakları tarafından kandırıldığını iddia eden Kaya, şunları söyledi: "Sistemde toplanan paradan benim hesabıma 30 milyon TL geldi. Diğer ortaklar benden habersiz 400 milyon TL toplamış. Şu an herkes suçu bana atmak istiyor. Bana dekont gönderenlere ödeme yapıyorum."

AÇIKÇA İTİRAT ETTİ

Sistemin, yakın zamana kadar da kusursuz çalıştığını ancak Gümrük Bakanlığı'nın yaptığı inceleme sonrasında işlerin karıştığını itiraf eden Kaya, "Bankalar, bakanlık incelemesine paralel hesapları bloke etti. Ödemelerimiz aksadı. Sistem de tıkandı. Oyuna geldim. Bu işten aklanınca kendimi titan ve networking pazarlama ile mücadeleye adayacağım" dedi.

KAYBETMEK YOK

Yerli kripto para Turcoin'in yaratıcısı Sadun Kaya, "Benim kripto paramda kaybetmek yok" sloganıyla piyasaya çıkmıştı. O dönemde 25 milyon dolarlık bir minning (kripto para madenciliği) tesisleri olduğunu belirten Kaya, "Biz Turcoin için 30 yıllık bir zaman ayarladık. 1 milyar dolarlık yatırımla başladık" şeklinde konuşmuştu.

ALACAKLILAR TESİSİ BASTI

Şirketin Kocaeli'nde kurduğu kripto para üretim tesislerinin de alacaklılar tarafından basıldığı öğrenildi. Alacaklılar, hakkında soruşturma yürütülen ve sisteme yüklü miktarda para toplayan Hipper'in diğer lider kadrosu ve yöneticilerine ulaşamıyor.

KÂR VAADİYLE KANDIRDILAR

Konuyla ilgili sosyal medyaya ve savcılıklara şikâyet yağmaya başladı. Şirketin kendisini mağdur ettiğini belirten bir üyenin ifadesi, vatandaşların hangi vaatlerle kandırıldığını gözler önüne serdi: "62 bin TL tam paketle giriş yaptım. Bugüne kadar kuruş ödeme yapmadılar. Oysa tanıtım reklamlarında ilk bir ayda ödeyecekleri para 22 bin TL idi. Yani riskin bir ayda 40 bin TL'ye düşeceğini söylüyorlardı. Şu an banka kredilerimi ödeyemiyorum."

BİN 500 LIRAYA, AYDA 250 TL

"Bitcoin'e rakip Turcoin" adıyla sunulan para biriminin arkasında Anafis ve Hipper adlı şirketler bulunuyor. Hipper, bin 500 TL'lik yatırıma aylık 250 TL kazanç vaat ediyor. Yıllık kazanç olarak da 2 bin 920-3 bin 285 TL arasında bir kazanç verileceği belirtiliyor. Bursa, Kocaeli ve Eskişehir'de kaydı çıkan Anafis ve Hipper şirketlerinin çalışanları daha önce kapanan saadet zinciri sistemi Nilfa ve benzeri sistemlerin elemanları çıkmıştı.

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Yorumlar

(2)
02

Ayhan - memlekette aptal çok oldukça.zenginler eksiz olmaz

Yanıtla . 0Beğen 18 Haziran 11:42
01

izmitli - Kendisiyle bir arkadaşım aracılığı ile tanıştırılmıştım.Yıldız konutlarının altında dev bir tesis kurulu , içeri girince şok olmuştum , sistemi bana anlatmak istediğini söylemişti , aslında sistem çok mantıklıydı fakat sorun şu ki , bu kadar parayı insanoğlu görünce sapıtabiliyor. İnşallah alacaklılar tahsilatlarını yaparlar , yöneticiler de tez zamanda işlerini düzeltip başına geçerler....

Yanıtla . 0Beğen 18 Haziran 10:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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