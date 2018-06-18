CHP'li başkanın yeğeni kayıp!

CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir’in 4 yaşındaki yeğeni Leyla Aydemir'den Ramazan Bayramı’nın ilk gününden beri haber alınamıyor. Bayram dolayısıyla ailesiyle birlikte Ağrı’nın Bezirgan Köyü’ne giden küçük Leyla, saat sabah 10 sıralarında en son evin önünde amcası ile oynarken görüldü. Bir anda ortadan kaybolduğu belirtilen Leyla'dan 3 gündür haber alınamıyor.

AYDEMİR AĞRI'YA GİTTİ

Küçük Leyla’yı bulamayan aile ve köylüler AFAD ve jandarma ekiplerine haber verdi. Köyün her tarafını didik didik arayan ekipler küçük çocuğa dair bir iz bulamadı. CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir’in de dün akşam saatlerinde Ağrı’ya doğru yola çıktığı bilgisi edinildi.