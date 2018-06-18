85 yaşında intihar etti!

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Adalet Sokak Koltukçular Sitesi 5. katta meydana gelen olayda iddialara göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Macit Berker (85) isimli vatandaş kendini asarak intihar etti. Yakınları tarafından cansız bedeni bulunan Macit Berker isimli şahsın cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.