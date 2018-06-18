Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Adalet Sokak Koltukçular Sitesi 5. katta meydana gelen olayda iddialara göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Macit Berker (85) isimli vatandaş kendini asarak intihar etti. Yakınları tarafından cansız bedeni bulunan Macit Berker isimli şahsın cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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85 yaşında intihar etti!
Karamürsel'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 85 yaşındaki bir vatandaş intihar etti.
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Bugün 10:29 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz