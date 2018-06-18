Bu sene Ramazan Bayramının üçüncü gününe denk gelen Babalar Günü için gerçekleştirilen etkinliklerde; babalar, hem çocuklarıyla hem de birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Gün boyunca çocuklarıyla birlikte; kravat bağlama, top sektirme, mumya, sosis balondan şekil yapma yarışması, penaltı ve sandalye kapma gibi eğlenceli yarışmalara katılan babalar; Outlet Center İzmit’ten Hediye Çekleri, Altınyıldız Classics / Beymen Business mağazasından da sürpriz hediyeler kazandılar. Müzik grubu en güzel şarkılarını misafirler için seslendirdi. Çocuklar; kendilerine yönelik animasyon gösterileriyle çok eğlendiler. Outlet Center İzmit’te Babalar Günü etkinlikleri, akşam saatlerine kadar devam etti.
Bugün 10:38 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:39 TSİ )
Babalar Günü, Outlet Center İzmit’te kutlandı
Outlet Center İzmit; daha önceki yıllarda olduğu gibi 17 Haziran 2018 Pazar Babalar Gününde geleneksel olarak düzenlediği etkinliklerle, çok renkli ve çok eğlenceli bir program gerçekleştirdi.
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Bugün 10:38 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz