Babalar Günü, Outlet Center İzmit’te kutlandı

Bu sene Ramazan Bayramının üçüncü gününe denk gelen Babalar Günü için gerçekleştirilen etkinliklerde; babalar, hem çocuklarıyla hem de birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Gün boyunca çocuklarıyla birlikte; kravat bağlama, top sektirme, mumya, sosis balondan şekil yapma yarışması, penaltı ve sandalye kapma gibi eğlenceli yarışmalara katılan babalar; Outlet Center İzmit’ten Hediye Çekleri, Altınyıldız Classics / Beymen Business mağazasından da sürpriz hediyeler kazandılar. Müzik grubu en güzel şarkılarını misafirler için seslendirdi. Çocuklar; kendilerine yönelik animasyon gösterileriyle çok eğlendiler. Outlet Center İzmit’te Babalar Günü etkinlikleri, akşam saatlerine kadar devam etti.