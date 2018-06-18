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Bugün 10:38 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 10:56 TSİ )

Acil 0 RH (+) kana ihtiyaç var!

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama  Hastanesinde yatmakta olan bir hastaya 0 RH (+) Pozitif kan gerekmektedir.

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Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama  Hastanesinde yatmakta olan bir hastaya 0 RH (+) Pozitif kan gerekmektedir. Kan vermek isteyenler 0553 875 50 42 nolu telefondan Hanım Münüklü ile irtibata geçebilirler.

Bugün 10:38 TSİ - Sağlık

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