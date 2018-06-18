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Tüm uyarılara rağmen... 67 kişi hayatını kaybetti

Ramazan Bayramı tatilinde tüm uyarılar ve alınan önlemlere karşın kazaların önüne geçilemedi. Bayramın son günü saat 18.00'dan itibaren meydana gelen 4 ayrı kazada 6 kişi öldü, 45 kişi de yaralandı. Bu kazalarla birlikte bayram süresince meydana gelen 84 kazada 67 kişi yaşamını yitirdi, 341 kişi de yaralandı.

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Arife günü olan 14 Haziran Perşembe günü Gaziantep, Manisa, Balıkesir ve Niğde'de ikişer, Antalya, Adıyaman, Elazığ, Denizli, Kütahya, Burdur, İzmir, Ankara, Kocaeli, Yalova, Kırıkkale, Adana, Ordu ve Kahramanmaraş’ta birer olmak üzere toplam 23 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 22 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.

2. GÜNDE 21 KAZA!

Ramazan Bayramı’nın birinci gününde 21 kaza meydana geldi. İstanbul’da 3, Adana ve Çorum’da 2’şer, Karaman, Erzincan, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Kocaeli, Muş, Edirne, Manisa, Gümüşhane, Balıkesir, Sakarya, Karabük ve Nevşehir’de meydana gelen kazalarda, 8 kişi öldü, 77 kişi de yaralandı. Bayramın 2’nci günü Denizli, Gaziantep, Konya ve Tekirdağ’da ikişer, Aydın, Bolu, Kütahya, Malatya, Muğla, Sakarya, Sivas, Uşak, Yozgat, Eskişehir, İstanbul, Şırnak, Ankara, Elazığ, Siirt, Karabük ve Kastamonu’da meydana gelen toplam 25 kazada, 25 kişi öldü, 112 kişi de yaralandı.

SON GÜNDE 12 KAZA!

Bayramın son günü olan Pazar günü saat 18.00’e kadar 12 kaza meydana geldi. İzmir’de iki, Konya, Samsun, Kütahya, Bolu, Ankara, Elazığ, Antalya, Şanlıurfa, Bursa, Kayseri’de meydana gelen bu kazalarda 6 kişi öldü, 37 kişi de yaralandı. Böylece Ramazan Bayramı tatili boyunca Arife gününden bu gece yarısına kadar 84 kazada 67 kişi yaşamını yitirdi, 341 kişi de yaralandı. 

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