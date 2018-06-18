Bayramda 53 kişi boğulma tehlikesi geçirdi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bünyesinde görev yapan KOSKEM cankurtaranları, Ramazan Bayramı’nda Kocaeli sahillerinde çok sayıda vatandaşı boğulmaktan kurtardı. Bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşayan sahil bölgelerinde Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), yoğun mesai yaptı. Vatandaşların bayramı üzüntüye dönüşmesin diye cankurtaranlar denizi dört gözle taradı. Cankurtaranlar bayram tatilinin de içinde bulunduğu günler boyunca 53 kişiyi hayata döndürdü.

BAYRAMDA GÖREV BAŞINDAYDILAR

Bayram tatili boyunca KOSKEM, Kocaeli sahillerinde vatandaşları boğulmak üzereyken kurtardı. Yoğun bölgelerden olan Cebeci sahilinde 15, Kumcağız’da 24, Bağırganlı’da 1, Karamürsel bölgesinde 10, Bayramoğlu sahilinde ise 3 olmak üzere toplam 53 kişi kurtarıldı. Ayrıca 37 vatandaşa da çeşitli sağlık sorunlarından dolayı Ambulans birimlerince hizmet verildi.

200 CANKURTARAN

KOSKEM’e bağlı cankurtaran ekipleri haftanın yedi günü 10.00 -18.00 saatleri arasında cankurtaranlık hizmeti veriyor. Sahillerde Büyükşehir bünyesinden ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan 200 kişilik ekip görev yapıyor. Özellikle vatandaşların suya girdiği yoğun saatlerde cankurtaranlar denizi dürbünle sürekli tarayarak boğulma vakalarını gözlemliyorlar.