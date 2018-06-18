İzmitli sevilen doktor kazada yaşamını yitirdi

İzmit’in eski kuyumcularından olan Mustafa Hafızali ve Cahide Hafızali’nin oğlu Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Bülent Hafızali (49) İzmir Bergama’da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Evli ve 1 çocuk babası olan Bülent Hafızali bir süredir İzmir Bergama Devlet Hastanesi’nde görev yapıyordu. Mesai bitiminde aracıyla seyir halinde giderken Dikili mevkiinde başka bir aracın kendisine çarpması soncu olay yerine yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Toprağa verildi
Hafızali’nin cenazesi tamamlanan işlemlerinin asrdından yakınlarına teslim edilerek İzmit Kadıköy Mahallesi’nde bulunan baba evine getirildi. Acılı baba oğlunun ölümüyle yasa boğuldu. Çevresinde oldukça sevilen ve 1997- 2008 yılları arasında Özel Bodrum ve Alman Hastanesinde görev yapan Dr. Bülent Hafızali’nin cenazesi İzmit Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz