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Haftalık uyuşturucu raporu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından, yapılan açıklamada 11 Haziran ile 18 Haziran tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 784,02 gram esrar, 1 kök Hint keneviri ve 56,7 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.  İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 5 gram esrar ve 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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