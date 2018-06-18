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Elon Musk, İzmit'e geliyor!

Kocaeli'nin başarılı iş adamlarından, yapımı Yahya Kaptan’da devam eden 262 Towers’ın ortaklarından Burçin Şahin, Hollywood yıldızı Jean Claude Van Damme’den sonra bir dünya yıldızını daha kentime getirmeye hazırlanıyor.

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Kocaeli'nin başarılı iş adamlarından, yapımı Yahya Kaptan’da devam eden 262 Towers’ın ortaklarından Burçin Şahin, Hollywood yıldızı Jean Claude Van Damme’den sonra bir dünyaca ünlü bir ismi daha kentime getirmeye hazırlanıyor.

"ELON MUSK SÜRPRİZLER İLE İZMİT'TE"

Şahin, sosyal medya hesabından "Elon Musk çok yakın da İzmit’te... Sürprizler ile..." paylaşım ile heyecanlandıran bu haberi duyurdu. Güney Afrika Cumhuriyeti, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan Elon Musk, SpaceX’in kurucusu ve Tesla Motors ile PayPal’ın kurucu ortaklarından.

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