Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Basınla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan Kocaeli’ye geliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Çayırova İlçe Örgütü tarafından 20 Haziran Çarşamba Günü saat 19.00’da Fatih Caddesi Cumartesi Pazarı Alanı girişinde yer alan meydanda düzenlenecek olan ve partinin 27. Dönem Milletvekili adaylarının tanıtılacağı mitinge katılarak Çayırovalılara hitap edecek.
Bugün 11:53 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:54 TSİ )
CHP’li Tuncay Özkan, Çayırova mitingine geliyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, partinin Çayırova mitingine katılmak üzere ilimize geliyor.
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Bugün 11:53 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz