Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Basınla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan Kocaeli’ye geliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Çayırova İlçe Örgütü tarafından 20 Haziran Çarşamba Günü saat 19.00’da Fatih Caddesi Cumartesi Pazarı Alanı girişinde yer alan meydanda düzenlenecek olan ve partinin 27. Dönem Milletvekili adaylarının tanıtılacağı mitinge katılarak Çayırovalılara hitap edecek.