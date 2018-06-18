Alınan bilgiye göre Kaynarca’nın Hataplı köyünde ikamet eden ve bayram eğlencesi için Kandıra Araman Köyüne gelen Nihat Öztürk (37) akşam saatlerinde burada İ.K. isimli kişi işe henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu İ.K. üzerindeki tabancayla Öztürk’e 3 el ateş etti. Öztük, vücuduna isabet eden 3 mermi ile kanlar içinde kalırken olayın şüphelisi ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin yardımı ile özel bir araçla Sakarya Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaynarca’da bulunan bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Nihat Öztürk’ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Jandarma ekipler olayın şüphelisi İ.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
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Bayram eğlencesinde CİNAYET!
Kandıra Araman Mahallesinde düzenlenen bayram eğlencesinde tartıştığı kişinin tabancasından çıkan 3 mermi ile yaralanan pompa görevlisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz