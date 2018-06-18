Karadeniz Pide Salonu’nun da sahibi olan Yıldız, “Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız Ender Aladağ, Kadir Şentürk, Adem Aladağ, Hakan Solmaz ile beraber bayramlaşma törenine biz de yoğun bir katılım sağladık. Kocaeli amatör sporunun tüm taban birlikleri, değerli kulüp başkanları ve yöneticileri, antrenörlerimiz, hakemlerimiz ve amatör küme camiamsının çok kıymetli spor insanları da törendeydi. Çok mutlu olduk ve ne kadar büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha gördük” dedi.
Bugün 12:29 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:31 TSİ )
Yıldız: Muhteşem bir gün oldu…
Bekirderespor’un eski futbolcusu ve genç kulüp başkanı Sabri Yıldız, bayramlaşma töreninin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek ‘Unutulmaz bir gün yaşadık. İşte sporun birleştirici gücü bu’ dedi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:29 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz