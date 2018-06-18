Yıldız: Muhteşem bir gün oldu…

Karadeniz Pide Salonu’nun da sahibi olan Yıldız, “Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız Ender Aladağ, Kadir Şentürk, Adem Aladağ, Hakan Solmaz ile beraber bayramlaşma törenine biz de yoğun bir katılım sağladık. Kocaeli amatör sporunun tüm taban birlikleri, değerli kulüp başkanları ve yöneticileri, antrenörlerimiz, hakemlerimiz ve amatör küme camiamsının çok kıymetli spor insanları da törendeydi. Çok mutlu olduk ve ne kadar büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha gördük” dedi.