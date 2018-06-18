Baysal: Eşlerimizin haklarını ödeyemeyiz

Eski adıyla Büyük Derbentspor, yeni adıyla Büyük Kartepespor’u sonunda BAL’a taşıyarak, sezonun en flaş başarılarından birine imza atan Selçuk baysal, bu noktada en büyük desteği eşi sevgi hanımdan aldığını dile getirerek “Biz spora zaman ayıran kişiler olarak, otomatikman ailelerimizi ihmal edebiliyoruz. Başarımızın arasında onlar var. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.
YILLARDIR ‘GIK’ BİLE DEMEDİ…
Başkan Baysal, eşinin, hafta sonlarında sahalara koymasına, hafta içerisinde de sürekli işyerinde olmasına rağmen hiç sesini çıkarmadığını söyleyen Baysal “Asıl teşekkürü eşim Sevgi hanım hak ediyor. Herkesin huzurunda ona binlerce teşekkür ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz