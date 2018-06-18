Yılladır çok kalabalık katılım gözlenmeyen KASKF’nin bu seneki bayramlaşmasına katılım oranı, rekor seviyeye yükseldi. Ancak gecikmeli olarak düzenlenen. Bayram sonunda gerçekleşen hakemlerin töreni ise son yılların en sönük bayramlaşma töreni oldu. Bayram tatili dönüşü yorgunluğunu hesap edemeyen hakemler, dolayısıyla sade bir törenle bayramı kutlamakla yetindi.
Bugün 12:32 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:33 TSİ )
KASKF sevinçli hakemler mahzun
Spor taban birlikleri de bayramlaşma törenleri düzenledi.
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Bugün 12:32 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz