KASKF sevinçli hakemler mahzun

Yılladır çok kalabalık katılım gözlenmeyen KASKF’nin bu seneki bayramlaşmasına katılım oranı, rekor seviyeye yükseldi. Ancak gecikmeli olarak düzenlenen. Bayram sonunda gerçekleşen hakemlerin töreni ise son yılların en sönük bayramlaşma töreni oldu. Bayram tatili dönüşü yorgunluğunu hesap edemeyen hakemler, dolayısıyla sade bir törenle bayramı kutlamakla yetindi.