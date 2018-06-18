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Onur Taha Takır, Akdeniz Oyunları milli takımında

U18 Milli Takımı'nın 2018 Akdeniz Oyunları aday kadrosu açıklandı. Altınordu’da foma giyen İzmitli Onur Taha takır da milli takım kadrosunda yerini aldı.

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U18 Futbol Milli Takımımızın, 22 - 30 Haziran 2018 tarihleri arasında İspanya'da katılacağı Tarragona 2018 Akdeniz Oyunları aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 12.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı. Gölcüksporlu eski futbolcu Taner Takır’ın oğlu Altınordu’da oynayan Onur Taha Takır da milli takım aday kadrosuna ismen davet edildi. U18 Milli Takımımızın Tarragona 2018 Akdeniz Oyunları aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler:

Berke Özer (Altınordu A.Ş.), Doğukan Özkan (Beşiktaş A.Ş.)

Defans:

Berkehan Biçer (Altınordu A.Ş.), Muhammet Ömer Çakı (Fenerbahçe A.Ş.), Onur Taha Takır (Altınordu A.Ş.), Ozan Muhammed Kabak (Galatasaray A.Ş.), Ramazan Emirhan Civelek (Galatasaray A.Ş.), Şahan Akyüz (Altınordu A.Ş.)

Orta Saha:

Abdussamed Karnuçu (Galatasaray A.Ş.), Atalay Babacan (Galatasaray A.Ş), Behlül Aydın (Trabzonspor A.Ş.), Hasan Ali Adıgüzel (Teleset Mobilya Akhisarspor), Okan Mete Yılmaz (FC Schalke 04), Recep Gül (Galatasaray A.Ş.), Sefa Akgün (Trabzonspor A.Ş.)

Forvet:

Ali Yavuz Kol (Galatasaray A.Ş), Berkay Görmez (Altınordu A.Ş.), Fatih Bektaş (Fenerbahçe A.Ş.)

Bugün 12:33 TSİ - Spor

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