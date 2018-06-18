Spor Toto’dan Türk futboluna para yağmuru

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig ekiplerinin de en büyük destekçisi olarak bu alanda kırılması çok zor bir rekora imza attı. Dünyada örneği görülmemiş bir yardım ve destek politikası izleyen Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, 2011-2012 sezonundan bu tarafa isim hakkı ödemeleri adı altında 1. Lig kulüplerine 301 milyon 560 bin TL, 2. Lig kulüplerine 348 milyon 283 TL bin TL, 3. Lig kulüplerine ise 287 milyon 37 bin TL kaynak sağladı. Sadece 2017-2018 sezonunda Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3. Lig ekiplerine 158 milyon 526 bin TL İddaa isim hakkı ödemeleri adı altında destek sağladı.