Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig ekiplerinin de en büyük destekçisi olarak bu alanda kırılması çok zor bir rekora imza attı. Dünyada örneği görülmemiş bir yardım ve destek politikası izleyen Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, 2011-2012 sezonundan bu tarafa isim hakkı ödemeleri adı altında 1. Lig kulüplerine 301 milyon 560 bin TL, 2. Lig kulüplerine 348 milyon 283 TL bin TL, 3. Lig kulüplerine ise 287 milyon 37 bin TL kaynak sağladı. Sadece 2017-2018 sezonunda Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3. Lig ekiplerine 158 milyon 526 bin TL İddaa isim hakkı ödemeleri adı altında destek sağladı.
Bugün 12:35 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:37 TSİ )
Spor Toto’dan Türk futboluna para yağmuru
Türk sporunun en büyük sponsoru olan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, 2017-2018 sezonunda Spor Toto 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig kulüplerine isim hakkı bedeli olarak 158 milyon 526 bin Türk Lirası ödeme yaptı.
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Bugün 12:35 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz