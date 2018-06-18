TFF 3. Lig takımları Kocaelispor, Körfez Birlik, Gebze ve Gölcükspor’un muhtemel rakiplerinden Çorum Belediyespor, Evkur Yeni Malatyaspor’un genç futbolcusu Yakup Alkan’ı kadrosuna kattı. Futbol yaşantısına İstanbul Bağcılar Gücü Spor Kulübü'nde başlayan 26 yaşındaki genç forvet, sırasıyla İstanbul Kartal Belediyespor, Tuzlaspor, Menemen Belediyespor, Çorum Belediyespor, Evkur Yeni Malatyaspor, Yeni Orduspor ve Diyarbekirspor takımlarında forma giydi. Futbol kariyerinde 90’ın üzerinde gol sığdıran Yakup Alkan’ın bir kez daha kiralama yöntemiyle transfer edildiği, genç futbolcunun bonservisinin sarı-kırmızılı kulüpte olduğu belirtildi.
Bugün 12:36 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:38 TSİ )
Rakiplerimizden haberler | Çorum, Malatyalı Yakup’u bir kez daha kiraladı
TFF 3. Lig takımları Kocaelispor, Körfez Birlik, Gebze ve Gölcükspor’un muhtemel rakiplerinden Çorum Belediyespor, Evkur Yeni Malatyaspor’un genç futbolcusu Yakup Alkan’ı kadrosuna kattı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:36 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz