Rakiplerimizden haberler | Çorum, Malatyalı  Yakup’u bir kez daha kiraladı

TFF 3. Lig takımları Kocaelispor, Körfez Birlik, Gebze ve Gölcükspor’un muhtemel rakiplerinden Çorum Belediyespor, Evkur Yeni Malatyaspor’un genç futbolcusu Yakup Alkan’ı kadrosuna kattı. Futbol yaşantısına İstanbul Bağcılar Gücü Spor Kulübü'nde başlayan 26 yaşındaki genç forvet, sırasıyla İstanbul Kartal Belediyespor, Tuzlaspor, Menemen Belediyespor, Çorum Belediyespor, Evkur Yeni Malatyaspor, Yeni Orduspor ve Diyarbekirspor takımlarında forma giydi. Futbol kariyerinde 90’ın üzerinde gol sığdıran Yakup Alkan’ın bir kez daha kiralama yöntemiyle transfer edildiği, genç futbolcunun bonservisinin sarı-kırmızılı kulüpte olduğu belirtildi.