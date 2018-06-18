Rakiplerimizden haberler | UTAŞ Uşak flaş transferle hazırlanıyor

Kocaelispor’un bulunduğu 3.Lig 3.Grup’ta şampiyon olarak 2.Lig’e yükselen ve Darıca’nın muhtemel rakiplerinden olan Utaş Uşakspor, bir transfere daha imza atarak renklerine Sancaktepe Belediyespor'dan Caner Solmaz'ı ekledi. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Caner ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. Önemli sağ bek oyuncusu futbolla Bursaspor altyapısında başlarken, Bursa Merinosspor, Yeşil Bursa, Balçova Yaşamspor, Aliağa Futbol ve Sancaktepe Belediyespor formalarını giydi.