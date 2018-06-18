Kocaelispor’un bulunduğu 3.Lig 3.Grup’ta şampiyon olarak 2.Lig’e yükselen ve Darıca’nın muhtemel rakiplerinden olan Utaş Uşakspor, bir transfere daha imza atarak renklerine Sancaktepe Belediyespor'dan Caner Solmaz'ı ekledi. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Caner ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. Önemli sağ bek oyuncusu futbolla Bursaspor altyapısında başlarken, Bursa Merinosspor, Yeşil Bursa, Balçova Yaşamspor, Aliağa Futbol ve Sancaktepe Belediyespor formalarını giydi.
Bugün 12:37 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:39 TSİ )
Rakiplerimizden haberler | UTAŞ Uşak flaş transferle hazırlanıyor
Kocaelispor’un bulunduğu 3.Lig 3.Grup’ta şampiyon olarak 2.Lig’e yükselen ve Darıca’nın muhtemel rakiplerinden olan Utaş Uşakspor, bir transfere daha imza atarak renklerine Sancaktepe Belediyespor'dan Caner Solmaz'ı ekledi.
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Bugün 12:37 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz