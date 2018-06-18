Rakiplerimizden haberler | Kırklarelili Osman İnegölspor'da

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Darıca’nın muhtemel rakiplerinden, TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor, Kırklarelispor'dan defans oyuncusu Osman Torun ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegölspor Futbol Şube Sorumlusu Abdurrahman Maksutlar, "İlk dış transferimizi gerçekleştirdik. Kırklarelispor'dan sol bek mevki oyuncusu Osman Torun'u transfer ettik. Kendisi ile 1 yıllık anlaşma imzaladık " dedi.