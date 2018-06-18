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İYİ Parti'den 25 bin kişilik miting!

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Serdar Kaman, haftalık olağan basın toplantısında konuştu. Kaman yarın Kocaeli'de gerçekleştirilecek miting hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

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İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman haftalık olağan basın toplantısını gerçekleştirdi. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in katılımıyla 19 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek olan miting ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Kaman, “Yarın büyük bir miting düzenlemeyi planladık. Çalışmalarımız son noktaya geldi. Bütün süslemelerimizi bu akşam yapmayı planlıyoruz. Miting duyurularını yaptığımız bütün afişler geceleri kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülmekte. Biz artık afiş dayandıramıyoruz. Biz yeniden afiş asmaktan bıkmadık, onlar sökmekten bıkmadı” dedi.

25 bin kişinin gelmesini bekliyoruz

Kaman, “Manisa’da da aynı şekilde oldu. Orada olanların videosu var. Biz kesilmesin yine diye akşam süsleme yapacağız. Binanın önünde olan flamaları da şikayet etmişler. YSK bizim lehimize karar verdi. Derince’de bayrak ve flama yan yana diye süslemelerimizi kaldırmışlardı. Bu olanlar iktidar partisinin panik içerisinde olduğunu gösteriyor. Ortada bir provokasyon var fakat biz bu provokasyonlara gelmeyeceğiz. Yarınki mitinge yaklaşık 25 bin kişinin gelmesini planlıyoruz. Geçtiğimiz hafta Sakarya’da, AK Parti’nin kalesi gibi görünen bir yerde 10 bin kişilik miting düzenlendi. Bursa’da aynı şekilde 40 bin kişilik miting düzenlendi. Vatandaş bize güveniyor” dedi.

10 bin bayrak, 10 bin yazma dağıtacağız

Kaman, “İktidar partisi seçim heyecanıyla Kent Meydanı gibi bir yer yaptı. Seçim heyecanıyla, işi daha bitmemiş meydanların açılışı yapılıyor. Biz, işleri henüz bitmemiş yerlerin böyle açılmasını doğru bulmuyoruz. Keza Bekirdere Yolu’nda da aynı çalışmalar var. Bunlar artık iktidar partisine fayda etmeyecektir. Vatandaşlar kararını vermiştir. Bu yapılanlar iktidar partisine fayda sağlamayacaktır. Miting için il dışına otobüs yollamadık. Yaklaşık 10 bin adet bayrak dağıtacağız. Mitingde ayrıca 10 bin adet yazma dağıtacağız. Genel Başkanımız Düzce mitingi sonrası gelecek. Kendisini doğu gişelerinde karşılayacağız” şeklinde konuştu.

Bugün 12:49 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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