Böke: Değişim rüzgarı en çok Kocaeli'de hissediliyor

CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, seçim çalışmaları kapsamında ilimize geldi. Böke ilk olarak CHP Kocaeli İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarette Böke’yi CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP İl Gençlik Kolları Emre Andız ve partililer karşıladı. Böke burada yaptığı açıklamalarda ekonomi ve seçim gündemini değerlendiren kısa bir konuşma yaptı. Böke ziyaretin ardından saat 14.00’da Kocaeli Ticaret Odası’nı, 15.30’da Kocaeli Tabip Odası’nı, 17.30’da Körfez Ticaret Odası’nı ziyaret edecek. Böke Kocaeli programını 18.30’da Körfez Tütünçiftlik Kongre Merkezi’nde vereceği konferansında ardından sonlandıracak

BU KRİZDEN TÜRKİYE’Yİ ÇIKARMAK MÜMKÜN

Böke yaptığı konuşmada, “Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Türkiye’de büyük bir umut ve değişim rüzgarı var. Kocaeli’de de bunu hissediyorum. Bugün Türkiye bir krizin eşiğine taşındı. Ekonomideki krizi görüyoruz. Bugün yaşanan bu krizden Türkiye’yi çıkarmak mümkün. Bizimde bu potansiyelimiz var. Bunu bugünkü iktidarın yapma imkanı yok. Biz yapmaya hazırız. Kocaeli’de Türkiye’nin en büyük üretim yerlerinden biri bu nedenle bu değişim rüzgarı Kocaeli’den daha çok hissediliyor” şeklinde konuştu. Böke’nin ardından kısa bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Selin Sayek Böke’nin Türkiye kamuoyunda çok büyük bir prestiji var. Bu yoğun programda kendilerine bizleri ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Gün için bugün Kocaeli’de birlikte olacağız” şeklinde konuştu.