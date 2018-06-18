Mücahid Vural: Şükrü başkanımız söylüyorsa, bir bildiği vardır…

Şampiyonlukta Vural kadar katkısı olan Onursal Başkan ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, geçtiğimiz günlerde gazetemize özel bir açıklama yaparak “Bu yolun sonu 1.Lig. Bu ilçe onu da kaldırabilecek bir kapasiteye sahiptir. Buna göre kadro oluşturuyoruz” dedi. B özlere gönderme yapan Başkan Vural ise “Başkanımız boşa konuşmaz. Bir bildiği vardır. Biz de onun direktifleriyle hareket ediyoruz. Eğer 1.lig diyorsa, bunu beraberce başarabiliriz. Kendimize güveniyoruz” dedi.