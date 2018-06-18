Şampiyonlukta Vural kadar katkısı olan Onursal Başkan ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, geçtiğimiz günlerde gazetemize özel bir açıklama yaparak “Bu yolun sonu 1.Lig. Bu ilçe onu da kaldırabilecek bir kapasiteye sahiptir. Buna göre kadro oluşturuyoruz” dedi. B özlere gönderme yapan Başkan Vural ise “Başkanımız boşa konuşmaz. Bir bildiği vardır. Biz de onun direktifleriyle hareket ediyoruz. Eğer 1.lig diyorsa, bunu beraberce başarabiliriz. Kendimize güveniyoruz” dedi.
Bugün 13:06 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:08 TSİ )
Mücahid Vural: Şükrü başkanımız söylüyorsa, bir bildiği vardır…
Bu yılın şüphesiz en başarılı takımı Darıca G.B.’nin direkt 2.Lig’e yükselmesinde büyük pay sahibi olan 28 yaşındaki kulüp başkanı Mücahid Vural “Başkanımız 1.Lig diyorsa, bildiği bir şey vardır” diyerek anlamlı bir açıklama yaptı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:06 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz