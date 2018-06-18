Ellibeş’ten yüreklere su serpen açıklama geldi

Yeni sezonda da Ahmet Şahin’in başkanlığında kulübün başarılı maçlar çıkaracağına inandığını belirten Ellibeş “İlçemizin sembolü Gölcüksporumuz, hepimizin gurur kaynağıdır. Hangi ligde olursa olsun. Biz desteğimizi yıllardır sürdürüyoruz ve yine sürdüreceğiz. Benden önceki belediye başkanlarımız da, kulübümüze sürekli sahip çıkıyordu. Biz de bu geleneği sürdürüyoruz. Amatöre düşmeyen tek kent takımıyız. Ülkede de ender kulüplerden biriyiz. Başkanımız genç ve idealist. Biz de her zaman onun destekçisiyiz” dedi.
ŞANİN İLE BİR ARAYA GELECEK…
Bu arada dün başlayan transfer görüşmeleri yüksek tempoda devam ederken, başkan Ellibeş, kulüp başkanı Ahmet Şahin ile seçimden sonraki günlerde hemen bir araya gelecek. Bu arada telefon trafiğiyle de sık sık görüşme yapan iki başkan, gelecek sezonla ilgili rotayı da belirleyecek. Buna göre de transferler gerçekleştirilecek. Teknik adam Kayhan Çubuklu’nun görevi devam ederken, transferler de Çubuklu’nun raporu doğrultusunda yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz