Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:07 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:09 TSİ )

Ellibeş’ten yüreklere su serpen açıklama geldi

Kentimizin amatöre düşmeyen tek profesyonel takımı unvanına sahip Gölcükspor’da gözler, Gölcük Belediye başkanı ve kulübü onursal başkanı Mehmet Ellibeş’teydi. Bayram sonrasında sıcağı sıcağına açıklama yapan Ellibeş “Her zaman yanındaydık, yine yanında olacağız. Kimse merak etmesin” dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yeni sezonda da Ahmet Şahin’in başkanlığında kulübün başarılı maçlar çıkaracağına inandığını belirten Ellibeş “İlçemizin sembolü Gölcüksporumuz, hepimizin gurur kaynağıdır. Hangi ligde olursa olsun. Biz desteğimizi yıllardır sürdürüyoruz ve yine sürdüreceğiz. Benden önceki belediye başkanlarımız da, kulübümüze sürekli sahip çıkıyordu. Biz de bu geleneği sürdürüyoruz. Amatöre düşmeyen tek kent takımıyız. Ülkede de ender kulüplerden biriyiz. Başkanımız genç ve idealist. Biz de her zaman onun destekçisiyiz” dedi.

ŞANİN İLE BİR ARAYA GELECEK…

Bu arada dün başlayan transfer görüşmeleri yüksek tempoda devam ederken, başkan Ellibeş, kulüp başkanı Ahmet Şahin ile seçimden sonraki günlerde hemen bir araya gelecek. Bu arada telefon trafiğiyle de sık sık görüşme yapan iki başkan, gelecek sezonla ilgili rotayı da belirleyecek. Buna göre de transferler gerçekleştirilecek. Teknik adam Kayhan Çubuklu’nun görevi devam ederken, transferler de Çubuklu’nun raporu doğrultusunda yapılacak.

Bugün 13:07 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
4 BAL takımı da aynı grupta mask
4 BAL takımı da aynı grupta
Rakiplerimizden haberler | Çorum, Malatyalı  Yakup’u bir kez daha kiraladı mask
Rakiplerimizden haberler | Çorum, Malatyalı  Yakup’u bir kez daha kiraladı
“ŞÜKRÜ” Bartın’a “CAN” verecek mask
“ŞÜKRÜ” Bartın’a “CAN” verecek
Perilere yine ‘Nevşehir modeli’ mask
Perilere yine ‘Nevşehir modeli’
Musa Karayel: Her zaman Tavşantepe’nin yanındayım mask
Musa Karayel: Her zaman Tavşantepe’nin yanındayım
İsmail’i isteyen o kadar çok ki mask
İsmail’i isteyen o kadar çok ki
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit Belediyesi’nde “Temel Başkan” sloganları mask
İzmit Belediyesi’nde “Temel Başkan” sloganları
Elon Musk, İzmit'e geliyor! mask
Elon Musk, İzmit'e geliyor!
Efe Tur'un sahibi vefat etti mask
Efe Tur'un sahibi vefat etti
Derince'de böyle çifte standart görülmedi! mask
Derince'de böyle çifte standart görülmedi!
Bayramın ilk günü çok acı haber! Hayatını kaybetti... mask
Bayramın ilk günü çok acı haber! Hayatını kaybetti...
Çayırova'da arsa satışları ortalığı karıştı! "Bu arsaları satın almayın!" mask
Çayırova'da arsa satışları ortalığı karıştı! "Bu arsaları satın almayın!"

GALERİ

CHP'den yeni nesil reklam filmi mask
CHP'den yeni nesil reklam filmi
Nicomedia Trekking’ten, hem doğa, hem tarih kokan bir yürüyüş… mask
Nicomedia Trekking’ten, hem doğa, hem tarih kokan bir yürüyüş…
İYİ parti pankartına AKP bayrağıyla saldırdı! mask
İYİ parti pankartına AKP bayrağıyla saldırdı!
Kocaeli Üniversitesi, bu akşam TRT Haber'de mask
Kocaeli Üniversitesi, bu akşam TRT Haber'de
HDP, Kocaeli mitingini tamamlandı mask
HDP, Kocaeli mitingini tamamlandı
Dadaşları yağmur da durduramadı mask
Dadaşları yağmur da durduramadı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL