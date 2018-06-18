Dilovası da kapsama alanında!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, basın kuruluşlarına gönderdiği bir mesajla, kent genelindeki mevcut tesislerin bakım ve onarımdan geçtiğini, bu kapsamda Yeşilova, Bağçeşme, Körfez Esentepe ve Derbent’teki spor tesislerini modern hale getirmek için yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldığını bildirdi. Ancak unutulan diğer statlardan isyan sesleri yükseldi. Özellikle adeta çürümeye terk edilen Dilovası Stadı’nı görmezlikten gelen Büyükşehir Belediyesi, bu uyarılar sonrasında bu stadı da kapsama alanına aldı. Bu arada diğer tesislerin de peyderpey listeye alınacağı ve onarımlarının süreceği açıklandı.